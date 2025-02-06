Россиянам рассказали о вариантах борьбы с самокатами в подъездах

Жильцы дома могут самостоятельно попытаться повлиять на владельцев транспорта и предложить добровольно его убрать. При отказе можно подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.

Россиянам рассказали о вариантах борьбы с самокатами в подъездах. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на автомобильного юриста Льва Воропаева.

По его словам, правила пожарной безопасности не допускают такого размещения средств индивидуальной мобильности.

«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», — заявил адвокат.

Он предложил жильцам дома самостоятельно попытаться повлиять на нарушителей и предложить добровольно убрать транспорт. При отказе можно подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.