Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества перед 14 февраля

Аферисты приглашают на фейковые свидания и присылают фишинговые ссылки якобы для покупки билетов в кино или театр.

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества перед 14 февраля. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александра Вураско.

Аферисты с помощью чужих фото или картинок ИИ заводят знакомства в интернете и присылают жертвам ссылки для покупки билетов в театр или на иные мероприятия, а после оплаты перестают отвечать.

Также в это время создается множество поддельных сайтов маркетплейсов и популярных магазинов с огромными скидками на покупку подарков.