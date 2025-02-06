Россия откроет регулярное авиасообщение с Абхазией

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится 7 февраля.

Россия откроет регулярное авиасообщение с Абхазией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится 7 февраля.

«Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года, мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней республикой Абхазия», — сказал министр.

Он добавил, что российские туристы заинтересованы в поездках в Абхазию. В связи с этим перед властями стоит задача сделать очень удобным транспортное сообщение между РФ и республикой.