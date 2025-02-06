Путин заявил о необходимости исключения архаичных курсов из вузовских программ

Также президент поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам.

Владимир Путин заявил о необходимости исключения архаичных курсов из вузовских программ. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, по словам главы государства, следует создать индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по специальности параллельно с учебой.

Также президент поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам и сделать их интересными для детей.