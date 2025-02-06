Производителя молочной продукции из Рыбного оштрафовали за нарушения на предприятии
В декабре 2024 года специалисты нашли нарушения на предприятии. Отмечается, что вместе с доброкачественной продукцией хранили продукты без маркировки.
Производителя молочной продукции из Рыбного оштрафовали за нарушения на предприятии. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
По их данным, в декабре 2024 года специалисты нашли нарушения на предприятии. Отмечается, что вместе с доброкачественной продукцией хранили продукты без маркировки.
Арбитражный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему 30 тысяч рублей штрафа.