Производителя молочной продукции из Рыбного оштрафовали за нарушения на предприятии

В декабре 2024 года специалисты нашли нарушения на предприятии. Отмечается, что вместе с доброкачественной продукцией хранили продукты без маркировки.

Производителя молочной продукции из Рыбного оштрафовали за нарушения на предприятии. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По их данным, в декабре 2024 года специалисты нашли нарушения на предприятии. Отмечается, что вместе с доброкачественной продукцией хранили продукты без маркировки.

Арбитражный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему 30 тысяч рублей штрафа.