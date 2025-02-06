При поддержке Рязанской НПК прошел молодежный профориентационный Форум

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») учащиеся «Роснефть-классов» школы № 43 провели молодежный профориентационный Форум «Время твоих возможностей».

В мероприятии приняли участие ученики 9 классов из разных школ города — более 60 человек. В течение дня ребята встречались с экспертами, представителями бизнес-сообщества, с преподавателями вуза-партнера Рязанской НПК — Рязанского радиотехнического университета, приняли участие в мастер-классах и дискуссиях.

Форум был направлен на популяризацию обучения в предпрофильных и профильных технологических классах, дал возможность старшеклассникам получить объективную оценку своих способностей, самоопределиться с выбором будущей профессии, найти новых друзей.

В ходе диалоговых площадок учащиеся «Роснефть-классов» поделились с гостями, как лучше добиваться успеха, сразились в интеллектуальном турнире. Вместе с молодыми специалистами и работниками Рязанской НПК совершили путешествие по нефтегазовой отрасти в ходе открытого урока «Я б в нефтяники пошел. Пусть меня научат!».

На деловой игре профессиональных проб «Мой выбор» научились составлять резюме, проходить собеседование и распределение на будущую работу. Форум стал очередным совместным мероприятием Рязанской НПК и школы № 43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.

РНПК придает большое значение подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист».

"Роснефть-класс" в Рязани впервые был открыт в 2016 году. Проект является первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования. В 2024 году в школе № 43 набран девятый специализированный «Роснефть-класс». Высшее образование молодежь получает на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» Рязанского радиотехнического университета.

Процесс обучения школьников и студентов проходит под контролем специалистов предприятия. Молодежи формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Школьники участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях.

В настоящее время из более 170 бывших учеников «Роснефть-класса» свыше 50% получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах России. За последние три года в РНПК трудоустроены более 150 выпускников.

Кроме того, РНПК сотрудничает с 15 вузами, 10 сузами страны и региона и продолжает наращивать обороты в сотрудничестве.