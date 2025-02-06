Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
-1°
Сбт, 08
-1°
ЦБ USD 98.06 -0.47 06/02
ЦБ EUR 102.92 0.23 06/02
Нал. USD 99.50 / 98.48 06/02 15:55
Нал. EUR 104.00 / 103.98 06/02 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
3 589
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
4 908
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
15 241
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
49 425
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
При поддержке Рязанской НПК прошел молодежный профориентационный Форум

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») учащиеся «Роснефть-классов» школы № 43 провели молодежный профориентационный Форум «Время твоих возможностей».

В мероприятии приняли участие ученики 9 классов из разных школ города — более 60 человек. В течение дня ребята встречались с экспертами, представителями бизнес-сообщества, с преподавателями вуза-партнера Рязанской НПК — Рязанского радиотехнического университета, приняли участие в мастер-классах и дискуссиях.

Форум был направлен на популяризацию обучения в предпрофильных и профильных технологических классах, дал возможность старшеклассникам получить объективную оценку своих способностей, самоопределиться с выбором будущей профессии, найти новых друзей.

В ходе диалоговых площадок учащиеся «Роснефть-классов» поделились с гостями, как лучше добиваться успеха, сразились в интеллектуальном турнире. Вместе с молодыми специалистами и работниками Рязанской НПК совершили путешествие по нефтегазовой отрасти в ходе открытого урока «Я б в нефтяники пошел. Пусть меня научат!».

На деловой игре профессиональных проб «Мой выбор» научились составлять резюме, проходить собеседование и распределение на будущую работу. Форум стал очередным совместным мероприятием Рязанской НПК и школы № 43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.

РНПК придает большое значение подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист».

"Роснефть-класс" в Рязани впервые был открыт в 2016 году. Проект является первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования. В 2024 году в школе № 43 набран девятый специализированный «Роснефть-класс». Высшее образование молодежь получает на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» Рязанского радиотехнического университета.

Процесс обучения школьников и студентов проходит под контролем специалистов предприятия. Молодежи формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Школьники участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях.

В настоящее время из более 170 бывших учеников «Роснефть-класса» свыше 50% получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах России. За последние три года в РНПК трудоустроены более 150 выпускников.

Кроме того, РНПК сотрудничает с 15 вузами, 10 сузами страны и региона и продолжает наращивать обороты в сотрудничестве.