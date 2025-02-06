Полиция прокомментировала ситуацию с рязанским автобусом

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Полиция прокомментировала ситуацию с рязанским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых водитель общественного транспорта поворачивает с улицы Есенина на Окский проезд, несмотря на запрет такого маневра.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — говорится в сообщении ГАИ.

Участников дорожного движения также призвали соблюдать правила и быть осторожными.