Полиция прокомментировала ситуацию с рязанским автобусом
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
Полиция прокомментировала ситуацию с рязанским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых водитель общественного транспорта поворачивает с улицы Есенина на Окский проезд, несмотря на запрет такого маневра.
«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — говорится в сообщении ГАИ.
Участников дорожного движения также призвали соблюдать правила и быть осторожными.