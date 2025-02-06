Пенсионерка получила травму в рязанском троллейбусе
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 5 февраля, напротив дома 43/3 на Московском шоссе.
Пенсионерка получила травму в рязанском троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 5 февраля, напротив дома 43/3 на Московском шоссе.
23-летний рязанец, управляя троллейбусом, по предварительной информации, при начале движения допустил падение пассажира.
В результате происшествия пенсионерка обращалась за медпомощью.
По факту ДТП проводится проверка.