Пенсионерка получила травму в рязанском троллейбусе

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 5 февраля, напротив дома 43/3 на Московском шоссе.

Пенсионерка получила травму в рязанском троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 5 февраля, напротив дома 43/3 на Московском шоссе.

23-летний рязанец, управляя троллейбусом, по предварительной информации, при начале движения допустил падение пассажира.

В результате происшествия пенсионерка обращалась за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.