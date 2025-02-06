На Рязанской ВДНХ открыли выставку свадебных платьев с цветами из кружева
Увидеть их можно до 2 марта 2025 года в Резиденции традиций.
На Рязанской ВДНХ открыли выставку свадебных платьев с цветами из кружева. Об этом сообщил Telegram-канал городского пространства.
Коллекцию «Цветы, которые умеют говорить» создала выпускница Рязанского филиала Высшей школы народных искусств, член Союза художников декоративно-прикладного творчества Елизавета Вербенкина.
Всего в экспозицию вошли шесть платьев ручной работы с авторским кружевом. Увидеть их можно до 2 марта 2025 года в Резиденции традиций.
Возрастное ограничение выставка — 0+.
Фото: Telegram-канал «Рязанской ВДНХ».