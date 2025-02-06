МВД: мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах

По их данным, мошенники создали точку доступа SVO_Free в аэропорту Шереметьево, которая внешне выглядела как реальная.

Мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По их данным, мошенники создали точку доступа SVO_Free в аэропорту Шереметьево, которая внешне выглядела как реальная. При подключении пользователей просили авторизоваться через Telegram. Для этого нужно было отправить в сервисном боте шестизначный код, полученный через СМС. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.

Официальная сеть WI-FI в Шереметьево называется _Sheremetyevo Wi-Fi.