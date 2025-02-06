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Mash: россиян начали штрафовать за покупку автомобиля у иностранца за наличные
По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные.

Россиян начали штрафовать за покупку автомобиля у иностранца за наличные. Об этом пишет Mash.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные.

Отмечается, что недавно на 855 тысяч рублей оштрафовали жительницу Москвы. Девушка приобрела «КИА-Соренто» за 2,85 млн у гражданина Киргизии за наличные, так как не знала о законе.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что они сделали запрос в Минфин РФ, чтобы отказаться от данной практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.