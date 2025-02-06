Губернатор Рязанской области вошел в состав президиума Госсовета

Отмечается, что распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор Рязанской области вошел в состав президиума Госсовета. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал правовых актов.

Отмечается, что распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

В президиум вошли 26 человек, среди них помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, премьер-министр Михаил Мишустин и начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.

Также в список попали главы ЯНАО, Ставропольского, Приморского и Красноярского краев, губернаторы Московской, Ивановской, Сахалинской, Рязанской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской и Калужской областей, главы Татарстана, Якутии и Бурятии, губернатор Севастополя и мэр Москвы.