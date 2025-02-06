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Экономист объяснил рекордное падение курса доллара
По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, это связанно с сезонностью

Экономист объяснил падение курса доллара. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на финансового эксперта Владимира Григорьева.

Стоимость американской валюты на рынке Форекс опустилась ниже 96 рублей.

По мнению специалиста это связанно с сезонностью. По его словам, первый квартал— традиционно благоприятный для рубля период, когда после пика продаж в декабре и во время каникул падает активность импортеров. Они покупают меньше долларов, то есть снижается давление на рынок. В то же время, экспортеры наоборот продают валютную выручку, так как приближается период налоговых выплат.

Также свою роль сыграла высокая ключевая ставка, которая сделала рубль привлекательным для вложений.

Помимо прочего влияние могли оказать и санкции. Григорьев предположил, что экспортеры на этом фоне продавали больше валюты, чем в предыдущие годы.