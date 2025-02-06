Бывшего мэра Самары и его жену убили и законсервировали в бочки

Бывшего мэра Самары и его жену убили и законсервировали в бочки. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что в убийстве подозревается их внучка. Ее арестовали. В квартире девушки нашли фрагменты тел.

Мужчина с супругой недавно прилетели в Россию из Финляндии. После убийства родственница отправляла сообщения от имени бабушки и дедушки, а также продала все имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

Виктору Тархову было 76 лет. Он возглавлял Самару с 2006 по 2010 год.