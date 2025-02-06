Брата и сестру из Сасова осудили за кражу

Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы.

Брата и сестру из Сасова осудили за кражу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденные, вступив в преступный сговор, совершили хищение более 47 товаров бытовой химии из магазина. После этого они скрылись.

Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на срок один год и четыре месяца и один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.