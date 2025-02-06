Более двух миллионов рублей выделили на ремонт светофоров в Рязани
Работы завершат до 24 марта.
На восстановление работоспособности светофоров в Рязани выделили 2 миллиона 500 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на госзакупках.
Подрядчик должен провести диагностику и отремонтировать 129 светофорных объектов и 137 элементов оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Работы завершат до 24 марта.
Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Напомним, ранее рязанцы заметили оторвавшийся светофор на Приокском мосту.
Также местные жители жаловались на неработающие светофоры на Куйбышевском шоссе.