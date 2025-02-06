А что в кино? «Война и музыка», «Сент-Экзюпери» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Сент-Экзюпери» — приключенческая драма, основанная на реальных событиях из жизни писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Главные роли в фильме сыграли Луи Гаррель, Дайан Крюгер и Венсан Кассель.

«Война и музыка» — военно-историческая драма о трех друзьях, на чью молодость выпадает Великая Отечественная война. Выстоять в тяжелейшей борьбе с врагом героям помогает музыка.

«Ловцы забытых голосов» — аниме о девушке по имени Асуна, коротающей дни за прослушиванием таинственной музыки, исходящей из кристалла, доставшегося ей в память об отце.

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