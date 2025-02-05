«Зеленый сад» начал подготовку к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье»

«Зеленый сад» начал подготовку к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В августе 2024 года девелопер ввел новую спортивную традицию. На Борковском затоне состоялся первый областной фестиваль сапбординга «Рязанское Лукоморье». Он собрал 26 команд крупных городских и областных предприятий.

На мероприятии состоялось несколько конкурсных заплывов: детский маскарадный, мужской, женский и командный для сотрудников «Зеленого сада», а также общегородской — для сотрудников рязанских компаний. Сапы предоставлялись участникам бесплатно, победители получили денежные призы — до 150 000 рублей.

Первое место в общегородском заплыве заняла команда из ООО «Рязаньторгтехника». Все ее участники уже на пенсии, а самому старшему из них исполнилось 72 года. Опытные спортсмены стали настоящими звездами фестиваля.

«Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство „Зеленого сада“ решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК „Окская стрелка“», — добавили представители компании.

Кроме того, «Зеленый сад» следит за качеством воды в Борковском затоне, где в августе этого года вновь состоится сапфестиваль. Согласно заключению испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области, вода пригодна для купания.

Запись на участие в «Рязанском Лукоморье"-2025 уже открыта. Если вы собрали команду своего предприятия (из двух мужчин и двух женщин), можете зарегистрироваться по ссылке .

Также прямо сейчас можно выбрать квартиру в ЖК «Окская стрелка». Подробности по ссылке и в отделе продаж ГК «Зеленый сад»: +7 (4912) 77-77-77 .