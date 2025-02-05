Завершено предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити»

Расследование дела продолжалось 11 месяцев.

Завершено предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити». Об этом сообщает Mash.

Расследование дела продолжалось 11 месяцев. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — 4 исполнителя теракта и 16 соучастников. Последнее продление предварительного следствия было до 24 декабря 2024 года.

Отмечается, что в ближайшее время ознакомятся с материалами — и дело отправится в суд.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание Crocus City Hall, устроили стрельбу и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области в 100 километрах от границы с Украиной. Когда те скрывались от правоохранителей в лесу.