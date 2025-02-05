ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.
ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.
Российская армия освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.
Также российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, местам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1130 человек.