Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
-2°
ЦБ USD 98.06 -0.47 06/02
ЦБ EUR 102.92 0.23 06/02
Нал. USD 100.50 / 99.00 05/02 18:20
Нал. EUR 105.00 / 105.00 05/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
Вчера 12:12
2 402
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
3 808
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
14 107
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
48 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врачи рассказали, для чего организму нужна Омега-3
По словам медика, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками этого микроэлемента. Однако не все люди включают данные продукты в повседневный рацион.

Врачи рассказали, для чего организму нужна Омега-3. Об этом пишет Life со ссылкой на гастроэнтеролога Нурию Дианову.

Омега-3 способствует профилактике сердечно-сосудистых, почечных и печеночных заболеваний. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства и может быть полезна при нарушениях липидного обмена.

По словам эксперта, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками этого микроэлемента. Однако не все люди включают данные продукты в повседневный рацион.

Кроме того, получить достаточное количество исключительно из пищи может быть сложно.