Врачи рассказали, для чего организму нужна Омега-3

По словам медика, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками этого микроэлемента. Однако не все люди включают данные продукты в повседневный рацион.

Врачи рассказали, для чего организму нужна Омега-3. Об этом пишет Life со ссылкой на гастроэнтеролога Нурию Дианову.

Омега-3 способствует профилактике сердечно-сосудистых, почечных и печеночных заболеваний. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства и может быть полезна при нарушениях липидного обмена.

По словам эксперта, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками этого микроэлемента. Однако не все люди включают данные продукты в повседневный рацион.

Кроме того, получить достаточное количество исключительно из пищи может быть сложно.