В Рязанском районе работодатель не заплатил сотруднику после увольнения

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ к наказанию в виде предупреждения.

В Рязанском районе работодатель не заплатил сотруднику после увольнения. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация должна была рассчитаться с работником в последний день его трудовой деятельности. Однако установлено, что выплата не была начислена спустя месяц после увольнения.

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ к наказанию в виде предупреждения. После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановлены, ему произведены выплаты в размере более 30 тыс. рублей.