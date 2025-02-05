В Рязанской области пройдут рейды по поиску авто с подложными номерами
В среду, 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
В Рязанской области пройдут рейды по поиску авто с подложными номерами. Об этом сообщает региональная ГАИ.
В среду, 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
Нарушителям грозят штрафы.