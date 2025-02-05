В Рязанской области похолодает до -9 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -6, -1 градуса.

В Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 6 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -6, -1 градуса.