В Рязани не будет массовых гуляний на Масленицу

Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта.

В Рязани не будет массовых гуляний на Масленицу. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Небольшие площадки организуют в каждом районе города силами ТОС, учреждений культуры, образования и партнерами. В том числе — в Лесопарке, ЦПКиО, у сквера Дворца детского творчества, ДК «Приокский», центра «Октябрь» и «МКЦ». Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта.