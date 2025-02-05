В Рязани мужчина повредил припаркованные машины и пытался проникнуть в магазин

Инцидент произошел 2 февраля на улице Дзержинского.

В Рязани мужчина повредил припаркованные машины и пытался проникнуть в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел 2 февраля на улице Дзержинского, 27.

«У одной машины разбито заднее стекло и сломан дворник, у другой — вырвано зеркало и помяты двери. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он сначала пытался попасть в магазин, а затем начал повреждать машины», — говорится в сообщении.