В Ростовской области женщина доказывает, что вместо нее похоронили другую женщину

В Ростовской области женщина доказывает, что вместо нее похоронили другую женщину. Об этом пишут «Плохие новости».

История Ольги и Юрия из Таганрога прогремела на всю страну. О паре заговорили после того, как мужчина оконфузился с похоронами. Дело в том, что жены две недели не было дома. Встревоженный муж пошел в полицию и написал заявление о ее пропаже.

Чуть позже на одной из улиц нашли женщину без документов. На скорой помощи ее отвезли в больницу, где она и скончалась.

Юрия позвали в морг на опознание. Но так как мужчина переборщил с алкоголем, которым запивал горе, то до бюро судэкспертизы он не дошел. Тело женщины «вдовец» увидел уже в день похорон.

Когда в морге брат якобы умершей женщины сказал, что покойная — не его сестра, мужчина быстро поставил сомневающегося родственника на место. На кладбище часть прощающихся тоже захлестнула волна сомнения по поводу личности покойницы. Тем не менее, похороны состоялись.

Как оказалось, сама Ольга была жива и здорова. Она пришла домой в день похорон.

Сейчас женщина через суд пытается восстановить паспорт. Из всех документов, удостоверяющих личность, у нее есть только свидетельство о смерти. Из-за этого она не может даже устроиться на работу.

По словам брата, после восстановления паспорта Ольга собирается официально подать заявление на развод.