В России призвали усилить контроль за импортными напитками Coca-Cola

Ранее в СМИ появилась информация, что в странах Западной Европы выявили превышение уровня токсичных веществ в напитках.

В России призвали усилить контроль за напитками Coca-Cola из-за токсичных веществ. С такой просьбой обратился в Роспотребнадзор депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передало RT в среду, 5 февраля.

Как указано в публикации, в СМИ появилась информация, что в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в странах Западной Европы выявили превышение уровня токсичных веществ.

По словам Гусева, партии напитков с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт. Он отметил, что нужно усилить контроль и исключить их присутствие на полках магазинов в России.

Дмитрий Гусев уточнил, что соответствующая мера необходима, пока безопасность напитков не подтвердят.

По данным RT, депутат также обратился в Федеральную таможенную службу, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой предпринять дополнительные меры.