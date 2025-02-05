В России предложили привлекать к ответственности за сбыт наркотиков с 14 лет

С инициативной выступил глава СК России Александр Бастрыкин. По его словам, это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес.

В России предложили снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. С инициативной выступил глава СК России Александр Бастрыкин, передало РИА Новости в среду, 5 февраля.

По его словам, это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. Бастрыкин добавил, что злоумышленники убеждают граждан в безнаказанности, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее он предложил предложил запретить продажу любого алкоголя людям до 21 года.