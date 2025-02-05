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В России могут узаконить устное завещание
По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, такая мера актуальна для участников СВО.

В России могут узаконить устное завещание. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

По ее словам, такая мера актуальна для участников СВО.

«Может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников», — заявила Москалькова.