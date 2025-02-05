В России хотят запретить продажу табака молодежи до 21 года

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В России хотят запретить продажу табака молодежи до 21 года. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передало РИА Новости в среду 5 февраля.

По его словам, потребление табака — угроза здоровью.

«Поэтому чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, тем будет выше продолжительность жизни в России», — сказал Леонов.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя людям до 21 года.