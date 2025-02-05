В «Поволжуправтодоре» рассказали, каким будет Южный обход Рязани

Строительство разделено на 3 этапа. Его окончание запланировано на 2028 год.

В «Поволжуправтодоре» рассказали, каким будет Южный обход Рязани. Об этом сообщили на сайте организации.

Протяженность нового участка составит 26,5 км. Он начинается на 189-м км автодороги М-5 «Урал», огибает город Рязань с юга и выходит на существующую трассу в районе 210-го км.

Новый обход позволит вывести большое количество транзитного автотранспорта за городскую черту, обеспечит его движение с оптимальной скоростью, не создавая дополнительных проблем с заторами.

По проекту это будет участок с 4 полосами движения. Проект предусматривает строительство эстакады, трех транспортных развязок, семь мостов и семь путепроводов.

Строительство разделено на 3 этапа. Его окончание запланировано на 2028 год.