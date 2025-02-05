В Москве неизвестные устроили стрельбу и похитили молодого человека

В Москве неизвестные устроили стрельбу и похитили молодого человека. Об этом пишет группа «Омбудсмен полиции» со ссылкой на местное МВД.

Инцидент произошел вечером 4 февраля на Кастанаевской улице.

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе. Отмечается, что конфликт произошел из-за разногласий при продаже автомобиля. Открывшие стрельбу посадили мужчину в машину насильно и уехали, но позже высадили его.

Возбуждено уголовное дело о похищении.