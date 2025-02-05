В Кораблине сгорел двухэтажный многоквартирный нежилой дом

В здании обнаружены следы пребывания людей: диван, матрас и журнальный столик. Проводится расследование.

В Кораблине сгорел двухэтажный многоквартирный нежилой дом. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части № 27 по охране города Дмитрия Неклюдова.

ЧП случилось в ночь на 4 февраля на улице Школьной, напротив рынка. Отмечается, что здание не газифицировано и не электрифицировано.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. На тушение выезжали шесть человек и три единицы спецтехники. Для устранения огня потребовалось порядка 20 тонн воды.

Повреждена площадь на 15 квадратных метрах на втором этаже. В доме обнаружены следы пребывания людей: диван, матрас и журнальный столик. Проводится расследование. Причину пожара устанавливают.