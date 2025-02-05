В Госдуме заявили, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку

По словам депутатов, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились, из-за чего на ближайшем заседании Банк России не повысит ключевую ставку.

В Госдуме заявили, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на заседании совета директоров 14 февраля. Об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало РИА Новости в среду, 5 февраля.

По его словам, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились. Поэтому, как считает собеседник агентства, на ближайшем заседании ЦБ не повысит ключевую ставку. Он добавил, что в 2025 году ее постепенно снизят.

Напомним, в декабре Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. «Газета.ру» сообщала, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 февраля до 22-23%.