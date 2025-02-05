В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для некоторых категорий преступлений

Такая мера, по мнению депутатов, допустима в отношении террористов, убийц детей и маньяков.

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для некоторых категорий преступлений. Об этом написал депутат Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он считает, что такая мера допустима в отношении террористов, убийц детей и маньяков.

«Наша позиция неизменна: давно пора прекращать лицемерные игры в гуманизм и возвращать смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков», — пояснил Миронов.