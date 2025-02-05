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В Белгородской области погибли пятеро срочников из чебаркульской части

В Белгородской области погибли пятеро срочников из чебаркульской части. Об этом сообщает издание «Челябинск онлайн».

По данным издания, молодые люди не подписывали контракты, но были направлены в приграничный регион и выполняли боевые задачи. Причиной их смерти стал взрыв управляемого снаряда.

Юношей призвали на срочную службу в 2024 году. Осенью из Чебаркуля их отправили в Свердловскую область и после двухнедельного обучения их отправили в Белгородскую область.

«До этого им предлагали подписать контракт, обещали, что тогда никуда не отправят, но те, кто подписывал, уезжали точно так же», — заявил знакомый с ситуацией источник.

Отец одного из погибших рассказал, девять его сослуживцев самостоятельно построили себе укрытие. Но утром 11 января случился прилет, блиндаж засыпало, все внутри погибли.

Военный комиссар Металлургического района Александр Чернов на похоронах заявил, что батальон «выполнял боевые задачи по охране государственной границы».