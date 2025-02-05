У жителя Сараевского района конфисковали автомобиль за пьяную езду

Автомобиль Nissan Almera конфисковали как вещественное доказательство.

У жителя Сараевского района конфисковали автомобиль за пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Автомобиль Nissan Almera конфисковали как вещественное доказательство. Водителя авто остановили за рулем в нетрезвом виде. При задержании мужчина начал утверждать, что машина ему не принадлежит.

В суде выяснилось, что автомобиль мужчина приобрел вместе с супругой, будучи в браке. Кредит был оформлен на жену. За два дня до того, как его остановили сотрудники полиции, супруги продали автомобиль. Водитель пояснил, что в день продажи у покупателя не было водительского удостоверения, и они договорились, что прежний владелец попозже сам пригонит автомобиль покупателю. В тот день его и задержали полицейские.

Суд усомнился в достоверности показаний подсудимого. По факту автомобиль был продан, но где был подписан договор, кто при этом присутствовал и как передавались за него деньги никто пояснить не мог.

Постановлением суда Nissan Almera, как вещественное доказательство был конфискован в собственность государства.