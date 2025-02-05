У рязанских школ появится единый стиль

Студенты-дизайнеры разработали варианты брендирования, цветовых решений и оформления школьных пространств.

У рязанских школ появится единый стиль. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Студенты-дизайнеры разработали варианты брендирования, цветовых решений и оформления школьных пространств, под руководством кураторов федерального офиса идет разработка дизайна.

А по новому нацпроекту «Молодежь и дети» в Рязанской области будут отремонтированы и оснащены девять образовательных учреждений.

Работы проведут в этом году.