У рязанских школ появится единый стиль
Студенты-дизайнеры разработали варианты брендирования, цветовых решений и оформления школьных пространств.
У рязанских школ появится единый стиль. Об этом сообщает телеканал ТКР.
Студенты-дизайнеры разработали варианты брендирования, цветовых решений и оформления школьных пространств, под руководством кураторов федерального офиса идет разработка дизайна.
А по новому нацпроекту «Молодежь и дети» в Рязанской области будут отремонтированы и оснащены девять образовательных учреждений.
Работы проведут в этом году.