Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной
Ранее он заявил, что процессе урегулирования конфликта на Украине достигнут «большой прогресс», но не привел никаких подробностей.
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что штаты ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
Ранее он заявил, что процессе урегулирования конфликта на Украине достигнут «большой прогресс», но не привел никаких подробностей.