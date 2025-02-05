Стали известны сроки и сумма очередного платежа для Украины от Euroclear

Международный депозитарий переведет 2 млрд евро в марте 2025 года.

Стали известны сроки и сумма очередного платежа для Украины от Euroclear. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Международный депозитарий переведет 2 млрд евро в марте 2025 года. Это будет второй по счету платеж в европейский фонд для Украины.

Первый перевод в размере 1,55 млрд евро был сделан в июле 2024 года.

Euroclear за 2024 год получил 6,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.