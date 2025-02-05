Рязанские врачи спасли пациента с кровоизлиянием в мозг

Житель Саратовской области резко почувствовал слабость, после чего потерял сознание и не приходил в себя. Рядом оказались родственники, которые знали, что у молодого человека есть проблемы с сосудами головы.

Рязанские врачи спасли пациента с кровоизлиянием в мозг. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях.

Житель Саратовской области резко почувствовал слабость, после чего потерял сознание и не приходил в себя. Рядом оказались родственники, которые знали, что у молодого человека есть проблемы с сосудами головы. Они вызвали скорую.

Пациента доставили в приемное отделение Рязанской ОКБ. Его осмотрели сосудистый невролог, нейрохирург, реаниматолог, терапевт. Провели томографию.

Выяснилось, что разорвалась аневризма сосуда с кровоизлиянием и отеком мозга. Пациент был в коме. Его «в крайне тяжелом состоянии» доставили в операционную.

Отмечается, что хирурги закрыли поврежденный сосуд, а затем удалили гематому путем трепанации черепа [ хирургическая операция, при которой в костной ткани черепа делается отверстие для доступа к подлежащей полости].

«Уникальность данного случая в том, что пациенту были необходимы две последовательные и взаимодополняющие операции, так как невозможно устранить отек вещества головного мозга (декомпрессивная трепанация) без устранения источника кровотечения (эмболизация аневризмы)», — написали в посте.

Молодой человек на данный момент находится в отделении реанимации. Он в сознании и стабилен, уточнили в публикации.

Фото: группа Рязанской ОКБ во «ВКонтакте»