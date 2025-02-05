Рязанские ученые запатентовали новый метод диагностики венозной недостаточности

Коллектив кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ разработал и запатентовал метод раннего выявления клапанной недостаточности в бассейне малой подкожной вены.

Коллектив кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ разработал и запатентовал метод раннего выявления клапанной недостаточности в бассейне малой подкожной вены. Об этом сообщила пресс-служба университета в соцсетях в среду, 5 февраля.

По словам разработчиков, новый метод позволяет более точно определять нерабочие клапаны, из-за которых возникает обратный кровоток. Как указано в публикации, в отличие от существующих методов диагностики, разработка дает возможность детальнее оценивать комиссуральное распространение ретроградного кровотока, что делает обследование более информативным.

«Это особенно важно для своевременного выявления патологий венозной системы и подбора эффективного лечения. Ожидается, что новый метод найдет применение в диагностике заболеваний вен и может значительно повысить качество медицинской помощи пациентам с хронической венозной недостаточностью», — говорится в посте.

Уточняется, что авторы исследования — заведующий кафедрой Роман Евгеньевич Калинин, профессор кафедры Игорь Александрович Сучков, доцент Иван Шанаев и ассистент Кристина Пшенникова.

Фото: группа РязГМУ во «ВКонтакте»