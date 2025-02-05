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Рязанские тренеры Школы экспорта РЭЦ отмечены на федеральном уровне

Рязанские тренеры Школы экспорта РЭЦ отмечены за лучшие результаты в образовательной поддержке малого и среднего бизнеса. Награду от Российского экспортного центра получил руководитель Центра поддержки экспорта Агентства развития бизнеса, тренер Школы экспорта РЭЦ Артем Лазутин.

Итоги работы образовательных программ Российского экспортного центра подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми. Представители регионов приняли участие в стратегической сессии и предложили свои идеи по дальнейшему совершенствованию региональных центров поддержки экспорта.

В Рязанской области обучением сотрудников экспортно ориентированных компаний занимается Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. Начиная с 2019 года эксперты центра провели 54 семинара Школы экспорта РЭЦ для сотрудников более 820 компаний, а также 10 акселерационных программ, которые помогают «выращивать» экспортеров.

«Экспорт — это всегда новые перспективы и возможности роста для бизнеса. Главные и очевидные плюсы выхода компании на внешний рынок — расширение объемов сбыта, увеличение прибыли, масштабирование, а также технологическое развитие и повышение качества продукции через конкуренцию. При этом в процессе внешнеэкономической деятельности предприниматели сталкиваются со множеством рисков, особенно в условиях санкций, и это требует применения специальных знаний и навыков. Поздравляю коллег с высокой оценкой их работы на федеральном уровне и желаю достижения новых высоких результатов в обучении предпринимателей», ― написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Напомним, узнать подробности, а также расписание образовательных мероприятий для экспортеров можно на сайте Рязанского центра экспорта, а также в официальных соцсетях.