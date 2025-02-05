Рязанские работодатели назвали популярные оправдания опаздывающих сотрудников

Самое частое объяснение непунктуальности — пробки на дорогах.

Рязанские работодатели назвали популярные оправдания опаздывающих сотрудников. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Самое частое объяснение непунктуальности — пробки на дорогах. На втором месте — честное признание «проспал». Далее идут проблемы с общественным транспортом.

8% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 6% — семейные неурядицы и трудности с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (3%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%).

Среди нетипичных объяснений фигурировали: забывчивость («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился»), романтичность («Засмотрелся на рассвет»), фобии («Испугался вставать»), рассеянность («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и ситуации, подстроенные животными («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).