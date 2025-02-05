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Рязанская поликлиника отреагировала на ситуацию с очередью в процедурный кабинет
Как отметили в администрации медучреждения, проблему решили «довольно быстро».

Администрация городской поликлиники № 11 отреагировала на ситуацию с очередью в процедурный кабинет. Соответствующий пост опубликован в соцсетях регионального минздрава.

Как объяснили в администрации поликлиники, в соцсетях рязанцы пожаловались на очередь, которая образовалась 3 февраля. Сдавать кровь к 8 утра пришли сразу 280 пациентов, говорится в сообщении.

«К тому моменту, когда посетитель фотографировал очередь и выкладывал фото в соцсеть, наши сотрудники уже помогали распределить потоки людей: оперативно открыли еще один кабинет, направили медицинскую сестру для забора крови», — уточнили в публикации.

Отмечается, что проблему решили «довольно быстро».

«Мы делаем все, чтобы ситуация не повторилась, дежурство старшей медицинской сестры продолжается», — написали в посте.

В публикации добавили, что поликлиника № 11 — рекордсмен по прикрепленному населению, в ней обслуживается 95 тысяч человек. Уточняется, что каждый день там сдают кровь не меньше 240 человек.

«Чтобы избегать большого скопления людей, в поликлинике организована работа двух процедурных кабинетов, а талоны выдают с точным временем визита: с 8.00 до 12.00. Когда пациенты приходят, как запланировано, очередей удается избегать. Но все мы люди, и подгадать точное время визита получается не всегда», — написали в посте.

Ранее рязанцы сообщили, что в поликлинике № 11 образовываются «огромные очереди» в кабинет по забору крови.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»