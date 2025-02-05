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Рязанская область приняла участие в организации конференции к годовщине гибели Полетаева

Рязанская область приняла участие в организации Международной конференции «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны» к 80-летней годовщине гибели Ф. А. Полетаева. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

По информации МИД России, событие объединило представителей России, Италии, Франции, Польши, Узбекистана и Азербайджана.

Организаторами стали Генеральное консульство России в Генуе, Россотрудничество, администрация города Рязани, РГУ имени С. А. Есенина и Российское историческое общество.

Конференция прошла очно и онлайн. Рязанскую область представляли заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, потомки Героя войны Федора Полетаева, представители региональных вузов, общественных организаций, учреждений культуры.

Юлия Швакова приветствовала участников от имени Павла Малкова и отметила, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества, ознаменован 80-летием Победы. В регионе проходит много тематических мероприятий, в их числе и эта конференция.

«Подвиги Героев Великой Отечественной войны мы будем помнить всегда», — подчеркнула она.

Информация о конференции размещена на официальной странице МИД РФ в соцсети «ВКонтакте».