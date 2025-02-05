Рязанцы засняли ночью лунное гало

Отмечается, что снимок сделан в селе Криуша Клепиковского района.

Рязанцы засняли ночью лунное гало. Об этом сообщается в группе «RZN.Astro».

Отмечается, что снимок сделан в ночь с 4 на 5 февраля в селе Криуша Клепиковского района.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.