Рязанцы сообщили о невозможности дозвониться в офис МФЦ

«Во всех ли районах Рязани такая проблема с МФЦ? За сегодняшний день позвонила им уже 30 раз и никто не взял трубку», — написала жительница.

Рязанцы сообщили о невозможности дозвониться в офис МФЦ. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Во всех ли районах Рязани такая проблема с МФЦ? За сегодняшний день позвонила им уже 30 раз и никто не взял трубку. Месяца два не могу поменять паспорт. То их нет на месте, то компьютер завис, то платежи не принимают», — написала жительница.