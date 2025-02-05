Рязанца осудят за взлом сайтов госорганов и научных учреждений

Уголовное дело направили в суд.

Рязанца осудят за взлом сайтов госорганов и научных учреждений. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый, имея познания в области компьютерной техники, с целью нейтрализации средств защиты информационных ресурсов научных учреждений и органов госвласти использовал вредоносную программу, предназначенную для автоматического подбора логинов и паролей.

За преступление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы.

Уголовное дело направили в суд.